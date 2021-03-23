Брюссель, , 17:07 — REGNUM В рамках заседания Совета Европейского союза, которое прошло 22 марта в Брюсселе с участием министров иностранных дел 27 государств ЕС, глава МИД Польши раскритиковал объединение за «слишком слабую поддержку» белорусской оппозиции и призвал её усилить. Об этом сообщает Polskie Radio.

В рамках мероприятия Збигнев Рау еще раз призвал Еврокомиссию ускорить разработку программы экономической поддержки Белоруссии «после Лукашенко», чтобы «обезопасить от экономических потрясений и кризиса после прихода оппозиции к власти».

По мнению польского министра, идея создания данной программы была обнародована еще в прошлом году и успела получить поддержку определенных правящих кругов в Евросоюзе.

«Однако сегодня мы видим, что всё так и осталось стоять на месте. Такая пассивная позиция Евросоюза не отвечает нашим общим интересам. Мы понимаем, что сейчас у ЕС другие проблемы — пандемия, нехватка вакцин и т.д. Но программа помощи — это один из ключей к разрешению кризисной ситуации в соседней стране», — заявил он.