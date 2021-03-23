Варшава, , 17:03 — REGNUM В 70% случаев заражения SARS-CoV-2 в Силезском воеводстве Польши выявлен «британский» штамм данного вируса. Об этом 23 марта сообщила заместитель руководителя генетической лаборатории Gyncentrum Эмилия Моравец в эфире Polskie Radio 24.

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«Около 70% образцов, взятых у пациентов с COVID-19 из Силезии и протестированных учеными из нашей генетической лаборатории, содержат именно «британский» штамм коронавируса. Мы фиксируем, что он распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, известные до сих пор. Поэтому в эту волну пандемии такой резкий рост заражений», — сообщила Моравец.

В иных регионах, по словам врача, процент «британского» штамма коронавируса от общего числа заражений меньше, однако почти везде он уже составляет не менее половины случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше официально объявили третью волну пандемии. В республике были введены новые санитарные ограничения, которые будут действовать с 20 марта по 9 апреля. Помимо полного перевода обучения всех школ в республике на дистанционное обучение, в Польше в этот период прекратили работу отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты.