Симферополь, , 17:02 — REGNUM Более восьми миллионов туристов могут посетить Республику Крым в 2021 году. Об этом сообщил 23 марта журналистам председатель комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«В этом году мы вполне можем перейти цифру в восемь миллионов, если ситуация с коронавирусом никак не усугубится, а будет хотя бы в том состоянии, каком есть на сегодняшний день по всей стране», — сказал Черняк.

Он пояснил, что на данный момент по числу броней лидирует июнь 2021 года. Черняк связывает такой наплыв с третьим этапом программы туристического кешбэка и с закрытием ряда стран для поездок, однако, уверен депутат, даже открытие границ не снизит числа туристов в Крыму.

«Количество туристов в Крыму не будет меньше. Людей будет немало, несмотря на то, что Турция открыта и некоторые европейские государства», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Крым принял 7,43 млн туристов, что стало рекордом за постсоветский период. В 2020 году регион принял 6,3 млн гостей, при том, что туристический сезон начался существенно позже обычного.

Отметим, что ранее ряд экспертов ранее высказали предположение, что инфраструктура республики пока не способна обеспечить хороший сервис при турпотоке более 8 млн человек.