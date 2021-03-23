Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении петербуржца Андрея Ломова за применение насилия в отношении представителя власти. Он стал первым осужденным по уголовным делам, поступившим в суды Петербурга по итогам несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального, проведенных в январе-феврале 2021 года.

Как сообщала Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, по версии следствия, 23 января на проезжей части Невского проспекта у д. 28 Ломов и иные неустановленные лица умышленно применили насилие к сотрудникам правоохранительных органов. В частности, Ломов не менее трех раз толкнул руками и корпусом тела одного сотрудника в область груди, правого и левого плеча, а также не менее двух раз толкнул руками и корпусом в область груди, правого и левого плеча другого сотрудника, причинив им физическую боль, без вреда здоровью. Ломов был задержан 28 января и находился под стражей в СИЗО.

«Дело слушалось в особом порядке. Ломов вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года», — сообщили в судебной пресс-службе.