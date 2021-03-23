Санкт-Петербург, 23 марта, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего петербуржца Андрея Ломова за применение насилия в отношении представителей власти. Ломов стал первым осужденным по уголовным делам, поступившим в суды Петербурга по итогам несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального, состоявшихся в январе-феврале 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Как сообщала Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, по версии следствия, 23 января на проезжей части Невского проспекта у дома 28 Андрей Ломов и иные неустановленные лица умышленно применили насилие к сотрудникам правоохранительных органов. В частности, Ломов не менее трех раз толкнул руками и корпусом тела одного сотрудника в область груди, правого и левого плеча, а также не менее двух раз толкнул руками и корпусом в область груди, правого и левого плеча другого сотрудника, причинив им физическую боль, без вреда здоровью. Ломов был задержан 28 января и находился под стражей в СИЗО.

«Дело слушалось в особом порядке. Ломов вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года», — сообщили 23 марта в судебной пресс-службе Петербурга.

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