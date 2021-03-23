Москва, , 17:02 — REGNUM В России компании с госучастием успешно выплачивают дивиденды даже на фоне эпидемии коронавируса. Об этом 23 марта заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в ходе заседания комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«У нас продолжается работа по повышению доли компаний, которые платят дивиденды 50%», — заявил Моисеев.

«У нас был небольшой сбой в коронавирусный год, тем не менее, мы исходим из того, что в этом году всё восстановится, и даже в условиях коронавируса доходы от дивидендов составили 420 с лишним млрд рублей, что, конечно, было хорошим результатом. Это было меньше, чем в 2019 году, но хорошим результатом с учётом того, что коронавирусный год», — указал он.