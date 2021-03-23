Москва, , 17:02 — REGNUM Росфинмониторинг зафиксировал рост числа мошеннических схем на фоне пандемии коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Зафиксировали рост мошеннических схем, которые были направлены на хищение средств, которые выделялись на борьбу с пандемией, на поддержку бизнеса, возросли также риски сбора денежных средств под видом благотворительной деятельности, направленных якобы на поддержку населения, то есть это и прямое мошенничество, а также риски использования этих средств были зафиксированы в целях финансирования террористов», — сообщил Негляд.

В рамках взаимодействия с ЦБ и банками выявлено порядка 20 тыс. подозрительных мероприятий, отметил он.

«По итогам 2020 года финансовые организации, в первую очередь, банки направили нам 18 тыс. сообщений о подозрительных операциях с пометкой «ковид» на общую сумму 34 млрд рублей. Мы провели порядка 500 проверочных мероприятий, результаты направлены в правоохранительные органы. Несколько десятков дел возбуждены по указанным материалам», — сказал Негляд.