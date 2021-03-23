Рязань, , 17:04 — REGNUM Заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров уходит с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом 23 марта на своей странице в социальной сети сообщила мэр Елена Сорокина.

По словам Елены Сорокиной, они с вице-мэром пришли к взаимному выводу о том, что он уходит с занимаемой должности по собственному желанию.

«Отношусь с большим уважением к его осознанному, честному выбору и мужскому поступку. Мы переживаем за все вопросы городского хозяйства. Но на данный момент именно состояние дорог, дискомфорт рязанцев как автовладельцев, так и пассажиров является наиболее серьезной проблемой. Я не хочу вспоминать про сложнейшие зимние условия, которые, безусловно, повлияли на износ асфальта. Не ссылаюсь на недостаточность ресурсов. Как управленцы мы обязаны предпринять исчерпывающие меры для оперативного решения проблемы. Нужен результат, который почувствуют горожане», — написала глава администрации.

Кадровое решение принято после жёсткой критики губернатора Николая Любимова о ремонте дорог в областном центре.

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