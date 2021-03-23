Саранск, , 17:00 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Мужчина 1961 года рождения был госпитализирован с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя субтотальная пневмония, тяжелое течение.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 193 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 марта в регионе выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 38 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 756 случаев.