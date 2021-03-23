Екатеринбург, , 17:00 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 23 марта находится с рабочим визитом в Ханты-Мансийске, где принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе, которое провёл секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Об этом сообщает региональный Департамент информполитики.

Совещание прошло с участием полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, глав регионов, входящих в состав федерального округа, представителей министерств и ведомств. В числе обсуждаемых вопросов — меры по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по противодействию экстремизму.

По словам секретаря Совбеза, стабильность межнациональных отношений — одно из важнейших условий обеспечения национальной безопасности, сохранения государственности.

«Россия является одним из самых многонациональных государств мира. Межнациональные отношения составляют важнейшую часть общественно-политической жизни страны. Фундаментальные принципы укрепления межнационального мира и согласия выстраивались на протяжении всей истории России. Важную роль играют создание комфортной среды проживания для всех национальностей, защита традиционной культуры, духовных ценностей, норм морали, нравственности, хранителями которых выступают семья, национальная культура, история и религия», — сказал Николай Патрушев.

Свердловская область — один из самых многонациональных регионов России. В нашем регионе проживают представители около 160 национальностей. Действует свыше сотни национально-культурных организаций и около 800 религиозных объединений.

По словам Евгения Куйвашева, вопросам обеспечения этноконфессионального мира и согласия всегда уделяется самое пристальное внимание.

«На уровне региональной и муниципальной власти выстроено конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами. В том числе, по профилактике экстремизма и конфликтов на межнациональной или межконфессиональной почве. В Свердловской области постоянно действует межведомственная комиссия по профилактике экстремизма», — также отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, в числе дополнительных мер, принимаемых в регионе, — работа над проблемами, возникшими с трудоустройством иностранных граждан в период пандемии, организацией вывозных рейсов. Кроме того, в Свердловской области увеличена господдержка некоммерческих организаций, участвующих в реализации проектов по гармонизации межэтнических отношений. В 2020 году субсидии получили 47 проектов. Это в два раза больше, чем в 2019 году.

Евгений Куйвашев также рассказал о системе мониторинга межнациональных вопросов в регионе.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев в своем докладе акцентировал внимание на системной работе федерального округа по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений. В основе этой деятельности лежит стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

«В регионах на сегодняшний день создана вся необходимая нормативная база. В целях выполнения поручения президента России создана система мониторинга ситуации в этноконфессиональной сфере, которую координирует аппарат полномочного представителя», — сказал Владимир Якушев.