Магнитогорск, Челябинская область, , 17:00 — REGNUM Находящийся в федеральном розыске житель города Магнитогорска (Челябинская область) задержан сотрудниками Росгвардии при патрулировании улиц, сообщили 23 марта в пресс-службе регионального управления ведомства.

Магнитогорец 55 лет был задержан на улице накануне, 22 марта: его опознали по приметам. Он находился в федеральном розыске с конца ноября 2020 года как без вести пропавший.

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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