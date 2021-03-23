Москва, 23 марта, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы на заседании 23 марта арестовал бизнесмена, экс-сенатора и главу компании «Биотэк» Бориса Шпигеля по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

(сс)Official SIF Борис Шпигель

По словам пресс-секретаря суда Ирины Софинской, Шпигель арестован на два месяца — до 20 мая 2021 года, сообщает Интерфакс.

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Напомним, накануне, когда суд решал вопрос об избрании меры пресечения в отношении Белозерцева, заседание по Шпигелю было отложено в связи с его состоянием здоровья. Из зала суда его вынесли на носилках и погрузили в автомобиль скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта бизнесмен и бывший продюсер исполнителя Николая Баскова Борис Шпигель был задержан по подозрению в даче взятки в рамках уголовного дела губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки более чем на 31 млн рублей.

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22 марта сам Белозерцев был арестован также на два месяца — до 20 мая. Оба фигуранта не признают свою вину.