Москва, , 16:56 — REGNUM Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре 23 марта обсудили сотрудничество двух стран и усилия по борьбе с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

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"С учётом прошедших 22 марта в Москве переговоров глав правительств России и Казахстана обсуждён ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание Путин и Токаев уделили наращиванию усилий в борьбе с пандемией, в том числе обсуждалось использование в Казахстане российской вакцины «Спутник V».

Также стороны затронули вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. По итогам беседы лидеры двух стран условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.