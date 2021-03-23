Варшава, , 16:55 — REGNUM По ходатайству Агентства внутренней безопасности Польши Управление по делам иностранцев республики продлило запрет на въезд в Польшу российскому журналисту Леониду Свиридову. Ограничения для гражданина России будут действовать до 2025 года. Об этом 23 марта сообщает Polskie Radio.

Первый запрет действовал с 2015 года по декабрь 2020-го. Тогда журналиста МИА «Россия сегодня» обвинили в том, якобы он «действовал в интересах агрессивной российской пропаганды, нацеленной против Польши и польского имиджа на международной арене».

Решение о продлении запрета на въезд мотивируется польской стороной тем, что он «продолжил действовать против Польши в интересах российских пропаганды».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в список нежелательных лиц в Польше на пять лет был внесен еще один российский журналист — Евгений Решетнев.