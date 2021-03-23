Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Компания AstraZeneca могла предоставить устаревшие результаты исследований, когда заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 100%. Об этом 23 марта сообщает Bloombeg.

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Американский независимый Совет по мониторингу данных и безопасности считает, что AstraZeneca «могла предоставить неполный обзор данных об эффективности своей вакцины».

Отмечается, что обнародованные обзоры о клинических исследованиях, скорее всего, включали старую информацию.

Напомним, что 22 марта ученые из Оксфордского университета заявили, что вакцина AstraZeneca от коронавируса на 100% предотвращает тяжелые формы COVID-19 и снижает симптомы на 79%.

Ученые пришли к такому выводу, получив результаты клинических испытаний вакцины в США, Перу и Чили, в которых приняли участие 32 400 человек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран Евросоюза приостановил использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за опасений, что её применение может быть причиной возникновения тромбов.