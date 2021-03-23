Москва, , 16:55 — REGNUM Происшествия с бытовым газом в России происходят из-за недостаточной тяги, заявил 23 марта глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ в рамках подготовки к отчёту правительства РФ.

«Я тоже в жизни сталкивался — многоэтажный дом, зима, тяги на верхних этажах не хватает, — прокомментировал министр ЧП в Химках. — Ситуация есть и она связана с тягой».

Министр признал, что раньше система, когда проверяли тягу в трубах, работала, и происшествий было меньше.

На встрече обсудили различные предложения по предотвращению ЧП с бытовым газом.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковных Химках 19 марта произошёл взрыв в многоэтажном доме, в результате которого погибли три человека.