Майкоп, , 16:53 — REGNUM Задачи по развитию жилищного строительства в Республике Адыгея поставил 23 марта руководитель региона Мурат Кумпилов, сообщили в пресс-службе главы РА. Перспективы жилищного строительства и вопросы выполнения в регионе задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным по развитию строительной отрасли, обсуждались на встрече главы республики с руководителями строительных организаций.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Фото Алексея Гусева

Заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Лев Каракян сообщил на встрече, что к 2030 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» на территории Адыгеи необходимо ввести в эксплуатацию до 2,6 млн кв. метров жилья. В 2020 году объёмы жилищного строительства составили 258 тыс. кв. метров — это 140% к 2018 году, когда стартовал нацпроект. Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия» достиг 24 тыс. семей — это 154% от доведенного значения. Больше всего домов построено в Тахтамукайском районе, Майкопе и Майкопском районе.

На данный момент в Адыгее работают 34 застройщика, ими получены разрешения на строительство 150 многоквартирных домов до 2025 года. На 2021 год запланировано строительство 300 тыс. кв. метров жилья, при этом за первые два месяца года уже введено в эксплуатацию 36,4 тыс. кв. метров, или более 110% к аналогичному периоду прошлого года.

По данным министра экономического развития и торговли РА Заура Шеуджена, за год число взятых ипотечных кредитов выросло на 38%. Средняя ставка по ипотечным кредитам, выданным в республике в 2020 году, снизилась на 2,73% — до 7,29%, что является одним из самых низких показателей в РФ. Общий портфель ипотечных кредитов Республики Адыгея на начало 2021 года составляет 15,2 млрд рублей. Рост за 2020 год составил 2,86 млрд рублей (123%).

«Органы власти готовы помогать всем, кто стремится работать в республике открыто и эффективно. Здесь важно использовать новые инструменты поддержки, которые предоставляет федеральный центр. Специалисты минэкономразвития и торговли региона проведут необходимые консультации. Но и со стороны застройщиков мы ждем более активного взаимодействия», — подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Также глава Адыгеи поручил усилить контроль за строительством жилищных объектов. Отдельно поднимались вопросы выделения в муниципалитетах земельных участков под комплексную застройку. Застройщикам рекомендовано продумывать архитектурный вид объектов на стадии проектирования, чтобы он вписывался в общий облик муниципального образования. Мурат Кумпилов поручил грамотно подходить к планированию территорий, отведенных под жилищное строительство, своевременно подготовить документацию для участия в федеральной программе «Стимул».

»При возведении жилищных комплексов заранее продумывайте развитие социальной и транспортной инфраструктуры. Это касается строительства детских садов, школ, поликлиник, парковочных мест, обустройства спортивных и дворовых площадок, озеленения, освещения. Вся застройка должна быть качественной и комфортной для проживания граждан», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что плановое строительство и межведомственное взаимодействие позволяют эффективно решать вопросы перспективного развития энергетической и газоснабжающей сети региона, строительная отрасль должна стать генератором экономики.

«Стройка влияет на развитие ряда сопутствующих отраслей, а также на снижение безработицы, привлечение населения в регион. Для этого важны активные действия как со стороны органов власти, проектных и контролирующих организаций, так и застройщиков. Мы должны работать единой командой, предотвращать проблемные вопросы», — отметил Мурат Кумпилов.