Сараи, , 16:55 — REGNUM Разгорающийся пожар заметили сотрудники полиции в частном доме на улице 1-ая Параллельная в рабочем посёлке Сараи Рязанской области. Вызвав спасателей, полицейские решили проверить есть ли внутри пострадавшие и вынесли из горящего дома мужчину, сообщили 23 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Капитан полиции Алексей Бахметьев, майор полиции Сергей Жалыбин и лейтенант полиции Владимир Галахов проезжали мимо дома на служебном автомобиле. Увидев густой дым из окон частного дома, они вызвали пожарных, а затем решили проверить, есть ли внутри дома люди.

«В помещении стоял густой дым, полицейским пришлось передвигаться почти ползком, периодически возвращаясь на улицу за порцией воздуха. В самой отдалённой комнате стражи правопорядка обнаружили 56-летнего хозяина дома, лежащего на полу без движения. Так как дышать в помещении становилось уже невозможно, чтобы спасти жизнь пострадавшего и обезопасить себя от отравления угарным газом, полицейские поочередно переносили к выходу мужчину. Благодаря оперативному реагированию сотрудников полиции, удалось своевременно ликвидировать пожар и предотвратить взрыв находящегося в доме газового оборудования», — уточнили в пресс-службе.

Полицейские оказали пострадавшему первую помощь, его госпитализировали с ожогами в больницу. Пожаром повреждены комнаты и чердак жилого дома. Решается вопрос о награждении сотрудников полиции.