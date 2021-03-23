Сараи, 23 марта 2021, 16:55 — REGNUM Разгорающийся пожар заметили сотрудники полиции в частном доме на улице 1-ая Параллельная в рабочем посёлке Сараи Рязанской области. Вызвав спасателей, полицейские решили проверить есть ли внутри пострадавшие и вынесли из горящего дома мужчину, сообщили 23 марта в пресс-службе регионального УМВД.
Капитан полиции Алексей Бахметьев, майор полиции Сергей Жалыбин и лейтенант полиции Владимир Галахов проезжали мимо дома на служебном автомобиле. Увидев густой дым из окон частного дома, они вызвали пожарных, а затем решили проверить, есть ли внутри дома люди.
Полицейские оказали пострадавшему первую помощь, его госпитализировали с ожогами в больницу. Пожаром повреждены комнаты и чердак жилого дома. Решается вопрос о награждении сотрудников полиции.