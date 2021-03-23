Санкт-Петербург, 23 марта, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Начальника таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России задержали в Санкт-Петербурге при получении взятки в особо крупном размере. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Пресс-служба СЗТ СК РФ. Начальник таможенного поста «Лесной порт» в Петербурге попался на крупной взятке.

В ходе обысков в кабинете начальника таможенного поста обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму свыше 900 тысяч рублей.

По версии следствия, с января по март 2021 таможенник через посредников получил 1,8 млн рублей взятки от коммерческой организации, занимающуюся перевозками товаров через пост «Лесной порт». Деньги помогали таможеннику вовремя «закрыть глаза» и обеспечивали компании его покровительство.

«Начальником таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни были незаконно получены денежные средства в виде взяток на сумму, превышающую 1 миллион 800 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

В отношении таможенника в возбуждено уголовное дело. В настоящее время начальник таможенного поста задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.