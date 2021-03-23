Варшава, , 16:51 — REGNUM Варшава ожидает от США и стран западной Европы «более жесткого давления» на российско-германский газопровод «Северный поток — 2». Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, 23 марта заявил заместитель главы министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньский во время пресс-конференции.

«Мы положительно воспринимаем слова госсекретаря США Энтони Блинкена о «Северном потоке-2». Это дает нам надежду на то, что голос и давление Запада наконец-то станут жестче по отношению к данному проекту», — заявил Яблоньский.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод «Северный поток — 2» «потенциально может ущемить интересы Украины и Польши». Он также добавил, что, по мнению американской администрации, данный проект «не соответствует национальным интересам США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции заявил, что германско-российский газопровод «Северный поток — 2» «расколол Запад».