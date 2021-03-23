Москва, , 16:43 — REGNUM Стройка на Восточном полигоне требует пристального внимания министерств и ведомств. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и строительству в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Задача по Восточному полигону достаточно серьёзная. Мы перевезли 144 млн тонн — это БАМ и Транссиб. А дальше из Кузбасса перевозка угля будет увеличена до 68 млн тонн. Стройка на Восточном полигоне требует пристального внимания, и я занимаюсь в это в еженедельном режиме», — сказал Савельев.

По его словам, угольный рынок — «очень спорный вопрос, есть разные оценки перспектив, но спрос есть».