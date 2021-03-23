Куйвози, , 17:19 — REGNUM Во Всеволожском районе Ленинградской области ликвидирована подпольная нарколаборатория лаборатория, где велось крупномасштабное производство синтетического наркотика «мефедрон». Кроме того, оперативники задержали организатора запрещенной деятельности и двух «химиков». Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подпольная лаборатория по производству наркотиков была обнаружена 22 марта в одном из частных домов в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района Ленобласти. Земельный участок приобретался одним из задержанных именно с целью строительства там нарколаборатории, которая располагалась в подвальном помещении пристройки к частному дому. На производстве «синтетики» были заняты трое мужчин в возрасте от 22 до 40 лет.

«Самый старший из них ранее уже был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом организатором запрещенного производства был 22-летний петербуржец, а двое его знакомых, приехавших в Петербург из Карелии, выступали в роли «химиков», — уточнили в ведомстве.

В ходе обыска оперативниками изъято 16 канистр со смесями, общим весом 48 килограммов. При исследовании части из них было установлено, что в них содержится наркотическое средство «мефедрон». Содержимое остальных канистр будет изучено в рамках экспертизы, но на данный момент уже есть все основания полагать, что в них содержится то же самое запрещенное вещество. Кроме того, полицейскими изъяты различные прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, многочисленные химические реактивы, электронные весы.

«Оперативникам удалось установить, что сбыт готовой продукции осуществлялся посредством тайников-закладок, а непосредственная продажа велась через торговую площадку в даркнете», — подытожили в Главке МВД.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по СПб и ЛО: