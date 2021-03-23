Москва, , 16:41 — REGNUM Министерство финансов России отменило планировавшиеся в среду, 24 марта, аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

В распространённом комментарии отмечается, что решение об этом принято «в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках» и «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».

По данным Московской биржи, индекс российских государственных облигаций (RGBI), являющийся основным индикатором рынка российского государственного долга, снижается на 0,85% и достиг самого низкого уровня с конца марта 2020 года — около 144 пунктов.