Троицк, Челябинская область, , 16:39 — REGNUM В Троицке Челябинской области осуждена 30-летняя женщина, которая расплачивалась за покупки сувенирными двухтысячными купюрами. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следователи считают, что преступление она совершала в октябре-ноябре 2019 года. В частности, у одного из граждан она купила телефон за 8 тыс. рублей, также четыре раза делала покупки в магазинах, а также расплатилась на газовой заправке. Общий ущерб составил 18 тыс. рублей.

Известно, что ранее эта дама была семь раз судима. Суд назначил ей год в колонии общего режима, но при этом учёл, что она имеет малолетнего ребёнка и беременна, и отсрочил ей реальное отбывание наказания.