Ярославль, , 16:39 — REGNUM «ПАТП-3» в Ярославле заплатит своему бывшему работнику компенсацию морального вреда за производственную травму, полученную 12 лет назад. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

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В пассажирском автотранспортном предприятии истец работал слесарем, в декабре 2019 года он уволился с предприятия, а в августе 2020го подал в суд на бывшего работодателя. Истец требовал компенсацию в 300 тысяч рублей за производственную травму, полученную 12 лет назад.

«В августе 2008 года в ходе выполнения задания работодателя истец, спускаясь по ступеням в ремонтную канаву, поскользнулся и упал, ударившись при этом затылочной частью головы о верхнюю ступень. Полученная травма признана несчастным случаем на производстве, в результате которого работник получил телесные повреждения, проходил длительное амбулаторное лечение», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Сроков давности у подобных исков нет, тем более, что на руках у бывшего слесаря находился акт о несчастном случае на производстве. Работник «ПАТП-3» провел в больнице около недели, еще 2 недели лечился амбулаторно. Как указывалось в иске, он «продолжает испытывать физические и нравственные страдания».

«Поскольку работодателем не обеспечены безопасные условия труда, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования работника, взыскав с ответчика компенсацию морального вреда. Не согласившись с установленным судом размером компенсации, ответчик обжаловал решение районного суда в апелляционном порядке», — отметили в региональной прокуратуре.

По итогам рассмотрения иска в Ярославском областном суде бывшему работнику «ПАТП-3» подтверждена компенсация в размере 70 тысяч рублей. На предприятии он в общей сложности проработал 19 лет.

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