Челябинск, 23 марта, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Порядка 300 иностранных граждан проверены за сутки на предмет соблюдения ими миграционного законодательства на территории Челябинской области, сообщили 23 марта в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Мероприятия по проверке миграционного законодательства

В рейде, который проводило управление МВД по Челябинской области, принял участие ОМОН. Проверка проводилась в коттеджных посёлках, на рынках, в местах стихийной торговли Челябинска.

Проверка выявила 102 нарушения административного законодательства: 86 человек незаконно проживали в Челябинской области, ещё 16 вели незаконную торговлю. Также признаны фиктивными шесть браков мигрантов из ближнего зарубежья с гражданами России.

«Нарушителям предстоит выплатить штрафы на общую сумму более 200 тыс. руб.», — говорится в сообщении.