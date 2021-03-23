Лондон, , 16:37 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» (Великобритания) Фред Родригес отреагировал на расистские оскорбления. Об этом 23 марта он написал в Twitter.

«Комментарии в соцсетях наполнены ненавистью и расизмом. Нельзя поддерживать эту культуру, нельзя ее принимать. С ней нужно бороться. … Хватит!» — написал спортсмен.

Бразильский футболист получил множество комментариев расистского содержания в Instagram после ошибки в матче ¼ финала Кубка Англии против «Лестер Сити».

Встреча между командами в Лестере завершилась — 3:1 в пользу хозяев.