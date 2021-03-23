Москва, , 16:37 — REGNUM Отсутствие оцифровки работы таможенной службы станет тормозом в развитии прогресса России. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и строительству в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Если таможню не оцифровать — это будет тормозом в развитии прогресса. Много таможенных документов, оформляющихся физически, и это долгий процесс. Конечно, нужны деньги, но если и там всё будет оцифровано, то мы продвинемся», — сказал Савельев.

По его словам, Россия может попасть в десятку мировых стран по данному показателю, и «транспортные коридоры в России являются серьёзным подспорьем».