Москва, 23 марта 2021, 16:38 — REGNUM Блогер Настя Ивлеева 23 марта опубликовала несколько снимков из фотосессии для журнала Playboy в своём Instagram-аккаунте. Пользователи социальной сети активно комментируют фотографии девушки.
Большинство подписчиков остались в восторге от опубликованных Ивлеевой кадров. А вот некоторые поклонники блогера считают, что Настя сделала пластическую операцию на грудь или «перестаралась с фотошопом».
«Фото стильное, но имплантаты — лишние», — считает tatciana.
«Клёвый фотошоп», — прокомментировал с явным сарказмом _dior_1984_.
«Откуда грудь?!» — поинтересовалась anastasiiazhirikova.
«Удивительное что-то происходит с грудью, Анастасия, что посоветуете пить?!» — спрашивает victoriia_crimea.
«Опять цыганские фокусы с грудью», — шутит kri_dead.
ИА REGNUM напоминает, что Настя Ивлеева — российская телеведущая и видеоблогер. Наиболее известна как ведущая передачи «Орёл и решка».
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