Москва, , 16:38 — REGNUM Блогер Настя Ивлеева 23 марта опубликовала несколько снимков из фотосессии для журнала Playboy в своём Instagram-аккаунте. Пользователи социальной сети активно комментируют фотографии девушки.

Большинство подписчиков остались в восторге от опубликованных Ивлеевой кадров. А вот некоторые поклонники блогера считают, что Настя сделала пластическую операцию на грудь или «перестаралась с фотошопом».

«Фото стильное, но имплантаты — лишние», — считает tatciana.

«Клёвый фотошоп», — прокомментировал с явным сарказмом _dior_1984_.

«Откуда грудь?!» — поинтересовалась anastasiiazhirikova.

«Удивительное что-то происходит с грудью, Анастасия, что посоветуете пить?!» — спрашивает victoriia_crimea.

«Опять цыганские фокусы с грудью», — шутит kri_dead.

ИА REGNUM напоминает, что Настя Ивлеева — российская телеведущая и видеоблогер. Наиболее известна как ведущая передачи «Орёл и решка».

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