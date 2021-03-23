Выборг, Ленинградская область, , 16:49 — REGNUM В Ленинградской области во время погони полицейский ранил из огнестрельного оружия водителя-нарушителя. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Погоня за водителем, нарушившим правила дорожного движения, происходила в Выборгском районе Ленобласти утром во вторник, 23 марта. Около семи часов утра сотрудники ГИБДД заметили подозрительный Hyundai Solaris, который проигнорировал требование полицейского остановиться и попытался скрыться, создавая при этом аварийные ситуации на дороге. В результате сотрудникам ГИБДД пришлось воспользоваться своим правом применить табельное оружие. Сначала полицейский предупредительно выстрелил в воздух, а затем — по колёсам нарушителя.

«Вскоре иномарка была остановлена. За рулем находился 39-летний водитель — уроженец одного из среднеазиатских государств, в качестве пассажира с ним проезжала 33-летняя женщина. В результате применения табельного оружия одна из пуль задела водителя», — уточнили в пресс-службе Главка.

Полицейские незамедлительно вызвали на место скорую помощь и передали мужчину медикам.

«По факту произошедшего проводится проверка. После оказания мужчине необходимой помощи, он будет привлечен к ответственности», — сказали в полиции.