Москва, , 16:33 — REGNUM Продление льготного ипотечного кредитования не должно ударить по населению России, заявил 23 марта глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ в рамках подготовки к отчёту правительства РФ.

Говоря о продлении льготного ипотечного кредитования в России, министр отметил необходимость сделать это «с какой-то корректировкой по ряду субъектов».

«Хотелось бы, чтобы это по населению не ударило», — сказал он.

Файзуллин добавил, что в целом ситуация показывает востребованность жилья у населения.

Всего в России в 2020 году, по словам министра, жители взяли 1,7 млн ипотечных кредитов, при этом только 340 тыс. из них — по льготной ставке.