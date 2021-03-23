Москва, , 16:31 — REGNUM К июлю 2021 года Банк России вряд ли повысит ключевую ставку до 5,25%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал соответствующий прогноз Goldman Sachs.

«К июлю Банк России вряд ли повысит ключевую ставку до 5,25%, а вот до 5% вполне возможно, если шаг повышения на двух оставшихся заседаниях до июля будет 0,25%, — сказал Домащенко. — В случае продолжения распродаж на рынке ОФЗ от ЦБ можно ждать решительных шагов, однако любые резкие движения спровоцируют рост волатильности на валютном рынке. На сегодняшний день нужно больше уделять внимание таргетированию кривой доходности ОФЗ, может быть даже перейти в режим усиленных консультаций с госбанками для поддержания рынка».

Как полагает Домащенко, высокая ставка не нужна сейчас экономике.

«А инфляцию шаги по резкому росту ставки в краткосрочном плане не замедлят», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Николай Пальченко заявил, что при той политике, которую проводит Центральный банк России, рост несырьевой экономики страны очень затруднен.

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