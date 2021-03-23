Донецк, , 16:31 — REGNUM Украинские формирования используют запрещённые методы ведения войны против жителей Донбасса, заявила 23 марта уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова в распространённом заявлении.

Комментируя убийство мирного жителя посёлка Александровка (ДНР), которое накануне, 22 марта, совершил украинский снайпер, и гибель двух защитников ДНР сегодня, 23 марта, под огнём ВСУ, Морозова сказала:

«Погибший пенсионер оказался под огнём в момент, когда занимался хозяйственными делами во дворе собственного дома. Выстрел был произведён с расстояния в несколько сотен метров. То есть снайпер прекрасно видел, в кого и при каких обстоятельствах стреляет».

Она отметила, что это убийство ни что иное как военное преступление: ведь целенаправленно убит мирный житель, беззащитный пожилой человек. Киев не намерен, и это очевидно, «соблюдать нормы международного гуманитарного права, применяемого во время немеждународных вооруженных конфликтов».

Омбудсмен добавила, что боевики ВСУ «сознательно нарушают правила общей защиты, предоставляемой гражданскому населению согласно IV Женевской конвенции». Морозова призвала украинскую сторону «прекратить применение запрещенных методов ведения войны и вернуться к конструктивному мирному диалогу в рамках Минского переговорного процесса».

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