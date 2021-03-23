Вашингтон, , 16:40 — REGNUM Американская компания Google наладила работу своих программ после того, как пользователи пожаловались на проблемы в приложениях. Об этом 23 марта сообщает компания в своем Twitter.

«Друзья, проблемы в работе нашего Webview привели к неполадкам в работе приложений у пользователей Android. Мы уже решили проблему», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее 23 марта жалобы на работу сервисов Google оставили пользователи ряда стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство лиц, столкнувшихся с этой проблемой, проживают в США, Великобритании и Франции. Пользователи отметили трудности при попытке войти в свои учетные записи, а также проблемы с поисковой системой.