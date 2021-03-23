Копейск, Челябинская область, , 16:30 — REGNUM В Челябинской области под суд отдан участник преступного сообщества, обвиняемый также в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следователи считают, что в Челябинске и Копейске действовали организованные преступные группы. Участники последней совершали вымогательства у местных жителей. В неё входил и обвиняемый. В 2017 году он вымогал у гражданина не меньше 90 тыс. рублей.

Некоторое время обвиняемый находился в розыске. Ему грозит до десяти лет колонии. Уголовное дело уже направлено в Копейский городской суд. В отношении его подельников дело было передано в тот же суд ранее.