Москва, , 16:30 — REGNUM Современные тенденции вынуждают Минтранс переосмыслить транспортную стратегию. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и строительству в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Документ по транспортной стратегии — мы хотели бы, чтобы он получился серьёзным. Стратегию мы пытаемся переосмыслить: не за горами день, когда начнут двигаться автоматизированные транспортные средства. Появляются альтернативные виды топлива», — сказал Савельев.

По его словам, основные положения транспортной стратегии были приняты правительством за основу: «Но мы хотели бы добавить в стратегию новации, которые нужно будет внедрять».