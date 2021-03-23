Владимир, , 16:27 — REGNUM Во Владимирской области 23 марта подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 418 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 26 тыс. 508 пациентов, в том числе 63 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 982 человека.