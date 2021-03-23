Москва, , 16:25 — REGNUM Жильё в России востребовано у жителей страны, заявил 23 марта глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ в рамках подготовки к отчёту правительства РФ.

Рассказывая об итогах действия льготной ипотечной программы в 2020 году, министр отметил, что жильё в стране востребовано.

«Ситуация показывает, насколько востребовано жильё. Большое количество жителей страны желает либо улучшить жильё, либо приобрести его первый раз», — сказал он.