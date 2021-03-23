Рим, , 16:22 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Фиорентина» (Италия) Чезаре Пранделли подал в отставку. Об этом 23 марта передает Sky Sport Italia.

Решение принято после поражения в матче 28 тура чемпионата Италии против «Милана» — 2:3. На пост главного тренера вернется Джузеппе Якини, который ушел в отставку в ноябре 2020 г.

«Фиорентина» (29 очков) занимает 14 место в турнирной таблице. В последних 10 матчах первенства клуб одержал всего 3 победы.

В зимнее трансферное окно в «Фиорентину» перешел форвард Александр Кокорин.