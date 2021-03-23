Улан-Батор, , 16:19 — REGNUM Государственная чрезвычайная комиссия, несмотря на рост числа заболевших COVID, решила не вводить строгий карантин в Монголии. Такое решение объясняется интересами сохранения экономики страны, сообщил вице-премьер и председатель государственной чрезвычайной комиссии Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

«Власти продолжают меры, связанные с вакцинацией, лечением на дому и уменьшением эпидемических очагов. Мы работаем над тем, чтобы восстановить экономику страны, обеспечить доходы граждан и организаций. Нет ничего проще как ввести карантин и ограничения. Труднее поддерживать нормальную жизнь и работу в условиях пандемии, адаптируясь к новым условиям. Поэтому важно вместе постараться преодолеть пандемию», — заявил Сайнбуянгийн Амарсайхан .

Раньше государственная чрезвычайная комиссия заявил, что если суточный прирост заболеваний COVID-19 составит больше 200 человек, то будет введен строгий карантин. Но на этот раз вопрос о введении карантина отложен до 5 апреля 2021 года.

Эпедимиологическая ситуация и вакцинация в стране

На этом фоне география распространения COVID по Монголии постепенно расширяется. Если до марта 2021 года новые случаи заражения коронавирусом в основном зарегистрировались в столице Монголии Улан-Баторе, то по состоянию 23 марта 382 случаев из общих 5392 случаев COVID-19 были выявлены уже в других местах.

Большинство (217) случаев зафиксированы в аймаке Сэлэнгэ, что граничит с Россией. Здесь первый случай зарегистрирован 19 ноября 2020 года. К марту все 217 пациентов выписаны из больницы. Заражения также выявлены в аймаках Завхан, Хубсугул, Тов, Архангай, Дархан-Уул, Оворхангай и Дорноговь.

На 23 марта, общее количество заражений коронавирусом в Монголии достигло 5 392, выздоровели 3 758 человек, 9 пациентов умерли.

Массовая вакцинация в Монголии началась с 23 марта. Вакцинация пока проходит только в Улан-Баторе, который является очагом заражения, а также в аймаке Омноговь, где добывается экспортируемый уголь, там привиты водители, перевозящих уголь в КНР.

К 23 марта в стране 223 444 или 11% взрослого населения получили первую дозу вакцины. Страна планирует вакцинировать всего взрослое население к июлю 2021 года.