Чебоксары, , 16:19 — REGNUM В Чувашии определили перспективные направления развития туризма для включения в федеральный национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». В их числе — промышленный, экологический, паломнический и речной туризм, туры выходного дня. Об этом ИА REGNUM заявил вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

8 сентября 2020 года. На пристани в Марпосаде Cap.ru

Говоря о перспективных направлениях, глава минэкономразвития выделил промышленный туризм.

«Чувашия вошла в число десяти регионов, которые выбраны «пилотами» данной программы. Будут привлекаться федеральные средства на организацию безопасных для экскурсантов маршрутов на территории промышленных предприятий, привлечены федеральные туроператоры, которые организуют соответствующие маршруты», — сказал Дмитрий Краснов.

Планируется увеличить число культурно-познавательных и экологических маршрутов — в частности, разработать маршрут на базе национального парка «Чаваш вармане». Отдельное направление — паломнический туризм, для организации которого заключены соглашения с тремя епархиями. В числе перспективных направлений — туры выходного дня.

«Летом мы планируем запустить новый маршрут Чебоксары — Казань — Чебоксары, в пилотном режиме он будет работать один сезон как пассажирско-туристический. В перспективе будут обустроены причальные стенки в Мариинском Посаде и в Козловке, которые будут принимать туристов по новым речным маршрутам», — сообщил вице-премьер.

Напомним, в феврале 2021 года председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 330 млн рублей для закупки трёх пассажирских судов на подводных крыльях «Валдай-45Р». Судно вмещает 45 пассажиров и двух членов экипажа, развивает скорость до 75 км/ч и может преодолевать до 550 км.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм планируется утвердить национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» в первом полугодии 2021 года. Основными направлениями станут развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры, повышение доступности внутренних направлений, совершенствование управления в сфере туризма.

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