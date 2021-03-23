Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Справедливой России» Надежда Тихонова планирует баллотироваться в Государственную думу на выборах в сентябре 2021 года по одномандатному округу №212 (Западный), сообщили 23 марта в пресс-службе петербургских «справороссов».

Напомним, Тихонова является племянницей лидера партии, депутата Госдумы Сергея Миронова. В 2019 году Тихонова баллотировалась на пост губернатора Санкт-Петербурга и пришла к финишу второй, после победителя Александра Беглова, набрав 16,84% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

В Заксобрании Петербурга Надежда Тихонова занимает посты заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия», председателя профильной Комиссии по экологической защите населения Санкт-Петербурга.

В округ №212 входят Красносельский и Петродворцовый районы, а также часть Кировского района: муниципальные образования «Дачное» и «Ульянка».

"Сегодня это наш Юго-Западный рубеж, где мы будем не только держать оборону, но и идти в наступление. Настроена на победу. Пора заканчивать с монополией партии власти!», — прокомментировала Надежда Тихонова своё выдвижение.