Белгород, , 16:20 — REGNUM Миграционный прирост зафиксирован в девяти муниципалитетах Белгородской области за январь 2021 года. В основном приехали в регион жители СНГ, сообщает 23 марта пресс-служба мэрии Белгорода.

По данным статистиков, значительная доля — 81,4% — приходится на жителей Казахстана, Узбекистана, республики Молдавия и Таджикистана. Из других стран в регион приехали 13 человек. Больше всего приезжих в Яковлевском городском округе и в Белгороде (51 и 50 человек соответственно).

В отношении субъектов России отмечена миграционная убыль — за январь 2021 года Белгородскую область покинули 90 человек.