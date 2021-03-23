Липецк, , 16:13 — REGNUM Новые возможности и перспективы развития кредитных кооперативов сегодня обсудили участники бизнес-форума «Кредитная кооперация: возможности развития бизнеса», который состоялся в администрации Липецкой области. Как сообщил ИА REGNUM губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, на поддержку кредитной кооперации в региональном бюджете в 2021 году заложено более 20 миллионов рублей.

Артамонов отметил, что кредитные кооперативы оказывают существенную финансовую поддержку фермерам области. Через предоставление займов они формируют дополнительный источник инвестиций в экономику сельских территорий, сельского предпринимательства, нуждающихся в заёмных средствах и содействуют развитию личных подсобных хозяйств, фермерства и малого предпринимательства.

За период с 2013 по 2021 годы в Липецкой области создано 292 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов первого уровня и 19 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов второго уровня. В СКПК первого уровня вовлечено около 70 тысяч личных подсобных хозяйств.

«Кредитная кооперация особенно важна для сельских жителей, которые не всегда имеют доступ к полному спектру банковских услуг. Сельские предприниматели получают возможность развивать производство, создавать рабочие места, реализовывать новые проекты, что положительно сказывается на уровне и качестве жизни населения», — отметил Артамонов.

Он уточнил, что в 2020 году сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами области было выдано займов на сумму 1 млрд 222,1 млн рублей. Также привлечено от членов кооперативов займов на сумму 534,3 млн рублей. Сельскохозяйственные кредитные кооперативы активно поддерживаются администрацией Липецкой области через стимулирование в виде субсидий.

В регионе действуют институты поддержки кооперации регионального уровня: Фонд поддержки кооперативов, Центр развития кооперативов, Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов ЦФО «Липецкий», Саморегулируемая организация МА СКПК «Единство», членами которой являются все СКПК области