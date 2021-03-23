Магнитогорск, Челябинская область, , 16:41 — REGNUM Контрабанда наркотических веществ из Китая пресечена таможней Челябинска, сообщили 23 марта в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл в городе Магнитогорске (Челябинская область): местный житель был задержан в офисе службы экспресс-доставки при получении им посылки, в которой содержались наркотические вещества массой 50 грамм, выписанные из Китая.

Комментируя этот инцидент, заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов сообщил:

«Челябинская таможня в отношении получателя посылки возбудила уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет».

Напомним, незаконное перемещение наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров через российскую границу может быть квалифицированно как контрабанда, что предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей либо в размере дохода осужденного за период до пяти лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области осуждён член межрегиональной наркогруппировки