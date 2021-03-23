Магнитогорск, Челябинская область, 23 марта 2021, 16:41 — REGNUM Контрабанда наркотических веществ из Китая пресечена таможней Челябинска, сообщили 23 марта в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в городе Магнитогорске (Челябинская область): местный житель был задержан в офисе службы экспресс-доставки при получении им посылки, в которой содержались наркотические вещества массой 50 грамм, выписанные из Китая.
Комментируя этот инцидент, заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов сообщил:
Напомним, незаконное перемещение наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров через российскую границу может быть квалифицированно как контрабанда, что предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей либо в размере дохода осужденного за период до пяти лет.
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