Москва, , 16:05 — REGNUM Почти 79% жителей РФ заявили о том, что они в целом считают себя счастливыми. Таковы результаты опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, о которых корреспонденту ИА REGNUM 23 марта сообщила пресс-служба этого вуза.

«В декабре 2020 года на вопрос «Если говорить в целом, Вы счастливы или не счастливы?» отрицательный ответ дал каждый седьмой житель России старше 18 лет (15%), положительный — примерно четверо из пяти (79%). При этом абсолютно уверенных в своем счастье только 22%», — выяснили эксперты.

Кроме того, опрос показал, что ощущение счастья не зависит от пола, образования, места жительства и практически не обусловлено возрастом.

«Единственные, чье мнение отличается — поколение 60+: пожилые реже счастливы (74% против 79% по стране) и чаще не чувствуют себя счастливыми (18% против 15%)», — уточнили социологи.

По их данным, о том, что счастливы, чаще заявляют работающие и учащиеся (82% и 92% соответственно).

«Сфера занятости ответы не «корректирует», на общем фоне выделяются только представители здравоохранения и транспортного, складского хозяйства. Среди первых меньше всего «несчастных» — 2%. Среди вторых, наоборот: почти каждый четвертый (24%)», — полагают исследователи.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, большинство жителей России (80%) ощущают себя в той или иной степени счастливыми, а полностью счастливы 36%.

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