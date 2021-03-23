Белгород, 23 марта 2021, 16:07 — REGNUM Кинокомиссия по созданию документальных и художественных фильмов будет сформирована в Белгородской области, сообщает 23 марта пресс-служба правительства региона.
Договорённость о создании кинематографического кластера появилась после встречи врио губернатор Вячеслав Гладкова с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
В апреле 2021 года в Белгородскую область с рабочим визитом приедет директор департамента кино Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, с которой власти обсудят дальнейшее сотрудничество.
В 2018 году в селе Дмитриевка Шебекинского района проходили съёмки фильма «Союз спасения», местные жители принимали участие в массовых сценах.