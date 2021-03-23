Москва, , 16:05 — REGNUM Минприроды России назвало причины гибели переднеазиатских леопардов, выпущенных в дикую природу в районе Сочи. Итоги расследования опубликованы на сайте министерства 22 марта.

Речь идёт о гибели двух самок переднеазиатского леопарда Лабы и Виктории, выпущенных в естественную среду обитания в рамках реализации Программы по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе. Вид входит в федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология».

Лаба была выпущена в Кавказском заповеднике в конце августа 2020 года, а погибла уже в октябре. На момент выпуска в дикую природу леопард был абсолютно здоров, за время в дикой природе животное травм не получало. Однако в посмертном заключении ветеринарного врача зафиксирован необычная анемия и критическая степень истощения погибшего леопарда. Молекулярно-генетический анализ на наличие паразитов крови выявил ДНК-последовательность, близкую к гомологичной области одного из них. Анализ всех возможных причин истощения и последующей гибели самки Лабы свидетельствует о том, что причиной ее гибели стала совокупность факторов, уточнили в Минприроды. В Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН пришли к выводу, что Лаба могла недоедать, так как не выдерживала конкуренцию с другими хищниками. Также было неудачно выбрано время для выпуска животного в дикую природу — начало осени, когда сложно добывать пищу, усугубили ситуацию и низкие, вплоть до легких заморозков, температуры.

Виктория была найдена в январе 2018 года. Эксперты установили, что причиной смерти стало истощение на фоне хронического бронхита и колита. По мнению ученых, этому состоянию могло способствовать недополучение необходимого количества корма.