Москва, , 16:33 — REGNUM Популярный блогер Настя Ивлеева снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy. Некоторые снимки она опубликовала 23 марта в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CMvF7Y-g8Pj/

«На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок!» — подписала блогер. Она также отметила, что очень гордится снимками для журнала.

Ранее стало известно, что Настя Ивлеева станет одной из ведущих премии «Муз-ТВ» 2021 года вместе с Александром Реввой, Ксенией Собчак и четвёртым участником, имя которого пока не раскрывается. Церемония состоится 4 июня во дворце спорта «Мегаспорт».

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