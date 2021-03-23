Нижний Новгород, , 16:04 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего начальника управления министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области Эльдара Кутуева, подозреваемого в махинациях с земельными участками, пишут местные СМИ.

По версии следствия, Кутуев, занимая пост руководителя управлением внутреннего контроля и ревизионной работы, злоупотребил должностными полномочиями — зарегистрировал на подставное лицо фирму, которая благодаря его вмешательству выиграла торги на получение в аренду на несколько лет пяти земельных участков в Нижнем Новгороде.

Следствие считает, что экс-чиновник нанес региональному бюджету ущерб в особо крупном размере.

Против Эльдара Кутуева возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.